Помогите решить задачу, очень срочно !!! Дан произвольный треугольник ABC, для кото??ого определен следующий набор характерных параметров: a,b,c - стороны треугольника, альфа, бета, гамма - углы (в градусах), h - высота, опуще...

Информатика

Помогите решить задачу, очень срочно !!! Дан произвольный треугольник ABC, для кото??ого определен следующий набор характерных параметров: a,b,c - стороны треугольника, альфа, бета, гамма - углы (в градусах), h - высота, опущенная на сторону c, S - площадь, P - периметр треугольника. По трем заданным параметрам вычислить все остальные возможные сочетания параметров: h,с,а. Замечание: входные (исходные) и выходные значения углов представить в градусной мере.

Автор: Гость