РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Задача. Вкладчик сначала снял со своего счета в Сбербанке 1/5 ??воих денег, потом 5/16 оставшихся и ещё 999 рублей. После этого у него осталось на счете 1/4 всех денег. Каким был первоначальный вклад?
Алгебра
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Задача. Вкладчик сначала снял со своего счета в Сбербанке 1/5 ??воих денег, потом 5/16 оставшихся и ещё 999 рублей. После этого у него осталось на счете 1/4 всех денег. Каким был первоначальный вклад?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - первоначальный вклад, тогда x-x/5-5/16(x-x/5)-999=x/4 x-x/5-5x/16+x/16-x/4=999 x-x/5-x/4-x/4=999 x-x/5-x/2=999 10x-2x-5x=9990 3x=9990 x=3330 3330 руб
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