РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Задача. Вкладчик сначала снял со своего счета в Сбербанке 1/5 ??воих денег, потом 5/16 оставшихся и ещё 999 рублей. После этого у него осталось на счете 1/4 всех денег. Каким был первоначальный вклад?

Алгебра

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Задача. Вкладчик сначала снял со своего счета в Сбербанке 1/5 ??воих денег, потом 5/16 оставшихся и ещё 999 рублей. После этого у него осталось на счете 1/4 всех денег. Каким был первоначальный вклад?

Автор: Гость