Четверостишие из слов кино,звезда,прощание,враг
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Четверостишие из слов кино,звезда,прощание,враг
Ответ(ы):
Гость:
А на прощание, в кино звезда сказала мне вот так: ты думал,что мне все равно, что пишут друг ты или враг?
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