Его мать была художницей-любительницей, отец — известным археологом, страстным л??бителем и ценителем искусства. РАЗБЕРИТЕ ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,СРОЧНО.
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Его мать была художницей-любительницей, отец — известным археологом, страстным л??бителем и ценителем искусства. РАЗБЕРИТЕ ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,СРОЧНО.
Ответ(ы):
Гость:
Его- дополнение. мать- подлежащее была художницей-любительницей- сказуемое отец- подлежащее известным- определение архелогом-сказуемое страстным- определение любителем-сказуемое ценителем искусства- сказуемое
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