Его мать была художницей-любительницей, отец — известным археологом, страстным л??бителем и ценителем искусства. РАЗБЕРИТЕ ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,СРОЧНО.

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Его мать была художницей-любительницей, отец — известным археологом, страстным л??бителем и ценителем искусства. РАЗБЕРИТЕ ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,СРОЧНО.

Автор: Гость