Подробный синтаксический разбор предложения: Существовала старая, как мир, загад??а о звезде, которую ученые никак не могли разгадать.

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Подробный синтаксический разбор предложения: Существовала старая, как мир, загад??а о звезде, которую ученые никак не могли разгадать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что делала существовала,какая старая что мир
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