Подробный синтаксический разбор предложения: Существовала старая, как мир, загад??а о звезде, которую ученые никак не могли разгадать.
Русский язык
Подробный синтаксический разбор предложения: Существовала старая, как мир, загад??а о звезде, которую ученые никак не могли разгадать.
Ответ(ы):
Гость:
Что делала существовала,какая старая что мир
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