Подробный синтаксический разбор предложения: Существовала старая, как мир, загад??а о звезде, которую ученые никак не могли разгадать.

Русский язык

Подробный синтаксический разбор предложения: Существовала старая, как мир, загад??а о звезде, которую ученые никак не могли разгадать.

Автор: Гость