Сравните дроби с числом 1 , а затем между собой: а) 1/2 и 6/15 б) 6/7 и 7/6 в) 2/5 и 5/2 г) 3/5 и 7/3 д) 17/13 и 7/8 е) 8/7 и 8/9 ж) 78/77 и 77/78 з) 89/90 и 90/89.

Математика

Сравните дроби с числом 1 , а затем между собой: а) 1/2 и 6/15 б) 6/7 и 7/6 в) 2/5 и 5/2 г) 3/5 и 7/3 д) 17/13 и 7/8 е) 8/7 и 8/9 ж) 78/77 и 77/78 з) 89/90 и 90/89.

Автор: Гость