Сравните дроби с числом 1 , а затем между собой: а) 1/2 и 6/15 б) 6/7 и 7/6 в) 2/5 и 5/2 г) 3/5 и 7/3 д) 17/13 и 7/8 е) 8/7 и 8/9 ж) 78/77 и 77/78 з) 89/90 и 90/89.
Математика
Сравните дроби с числом 1 , а затем между собой: а) 1/2 и 6/15 б) 6/7 и 7/6 в) 2/5 и 5/2 г) 3/5 и 7/3 д) 17/13 и 7/8 е) 8/7 и 8/9 ж) 78/77 и 77/78 з) 89/90 и 90/89.
Ответ(ы):
Гость:
1/2 < 1 6/15 < 1 1/2 > 6/15 6/7 < 1 7/6 > 1 6/7 7/6 2/5 < 1 5/2 > 1 2/5 < 5/2 3/5 < 1 7/3 > 1 3/5 > 7/3 17/13 > 1 7/8 < 1 17/13 ? 7/8 8/7 > 1 8/9 > 1 8/7 > 8/9 78/77 > 1 77/78 < 1 78/77>77/78 89/90 < 1 90/89 > 1
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