4x^3 Что за функция и куда направлены ветви ?
Алгебра
4x^3 Что за функция и куда направлены ветви ?
Ответ(ы):
Гость:
Возрастающая так как 4 больше 1
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