Примеры основных источников права
Обществознание
Примеры основных источников права
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Гость:
Источниками права в Российской Федерации являются: права и свободы человека и гражданина, общепризнанные принципы и нормы международного права, нормативно-правовые акты, нормативно-правовые договоры, судебный прецедент, правовой обычай.
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