Примеры основных источников права

Обществознание
Примеры основных источников права
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Источниками права в Российской Федерации являются: права и свободы человека и гражданина, общепризнанные принципы и нормы международного права, нормативно-правовые акты, нормативно-правовые договоры, судебный прецедент, правовой обычай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1-tg^2 (15°) : 1+tg^2 (15°) ^2- вторая степень ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
История
Можно ли считать появление мануфактур признакам на ул экономическом развитии России
Ответить
Биология
Укажите отличия между совой и хамелеоном в способах достижения самого большого угла зрения по сравнению с другими животными.
Ответить
Другие предметы
Помогите составить сценарий НОРМАЛЬНОГО , НЕ ДЕТСКОГО праздника с тупыми конкурс??ми праздник , девочкам на 8 марта в школе
Ответить
Математика
Решите 12 пример если можете на листочке
Ответить