Скільки л. води в повітрі класної кімнати об'ємом 200 м.куб, температура +20°С
География
Скільки л. води в повітрі класної кімнати об'ємом 200 м.куб, температура +20°С
Ответ(ы):
Гость:
1 л.=0,001 м. в кубі т.к. густина води дорівнює 100кг/м в кубі, то води поміститься 200000 л. Я думаю буде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья...
Математика
Английский язык