Скільки л. води в повітрі класної кімнати об'ємом 200 м.куб, температура +20°С

География
Скільки л. води в повітрі класної кімнати об'ємом 200 м.куб, температура +20°С
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 л.=0,001 м. в кубі т.к. густина води дорівнює 100кг/м в кубі, то води поміститься 200000 л. Я думаю буде так.
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