Почему современные люди по прежнему любят театральные представления?

Гость: Гость:

«Любовь к театру, к кино несколько разная у актера и у зрителя. Театр — это жизнь. Только все события протекают быстрее и красочнее, выразительнее. Иными словами, театральнее. Каждый человек знает, что происходит у него в жизни. А хотелось бы знать, как живут и другие, как они справляются со своими задачами. В театре это возможно. Пьеса может быть грустная или веселая, но она будет о настоящей жизни. И каждый пришедший на спектакль «увидит собственными глазами» всю историю жизни, получит порцию удовольствия и опыта. Конечно, в какой-то степени каждый зритель ставит себя на место того или иного персонажа. Примеряет к себе его принципы, стиль поведения, решения. Для актера театр — это возможность прожить несколько жизней, таких, о которых в реальности и мечтать не стоит. Даже одев маску или карнавальный костюм, мы чувствуем, что наше поведение меняется. Новый образ, роль обязывают, и мы становимся немножко королем, или немножко пиратом, клоуном, львом или мышью. Человек меняется. Хороший актер проживает много жизней за свою карьеру. Его опыт колоссально обогащается. Театр всегда очень живой и искренний. Даже плохой актер правдив: он никого не способен обмануть, зато вызывает массу размышлений. И за этой искренностью тоже ходят в театр. Театр — это зрелище. Возможно, такое отношение сохранилось еще со времен, когда представления устраивались только в праздники. В театр не ходят каждый день, это всегда событие, а, значит, почти праздник. Праздника — живого, красивого, интересного, искреннего — хочется всегда. Надеюсь, и театр будет еще долго».