Площадь Ярославля 205 кв.км. Площадь Ростова 32000 кв.м Площадь какого города меньше ?? на сколько ?
Математика
Площадь Ярославля 205 кв.км. Площадь Ростова 32000 кв.м Площадь какого города меньше ?? на сколько ?
Ответ(ы):
Гость:
Площадь Ярославля = 205 кв.км = 205 000 000кв.м Сравниваем: 205 000 000кв.м > 32 000кв.м 1) 205 000 000 - 32 000 = (на) 204 968 000(кв.м) Ответ: на 204 968 000кв.м больше площадь Ярославля.
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