Площадь Ярославля 205 кв.км. Площадь Ростова 32000 кв.м Площадь какого города меньше ?? на сколько ?

Математика

Площадь Ярославля 205 кв.км. Площадь Ростова 32000 кв.м Площадь какого города меньше ?? на сколько ?

Автор: Гость