При какой концентрации уксусная кислота диссоциирована на 50%? Ответ должен быть 3,6•10–5 моль/л, но я не понимаю как он получается. Помогите!
Химия
При какой концентрации уксусная кислота диссоциирована на 50%? Ответ должен быть 3,6•10–5 моль/л, но я не понимаю как он получается. Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
C= 1,85*10^-5 *0,5/0,5^2 = 3,7*10^-5
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