При какой концентрации уксусная кислота диссоциирована на 50%? Ответ должен быть 3,6•10–5 моль/л, но я не понимаю как он получается. Помогите!

Химия

При какой концентрации уксусная кислота диссоциирована на 50%? Ответ должен быть 3,6•10–5 моль/л, но я не понимаю как он получается. Помогите!

Автор: Гость