Основные отличия скелета беспозвоночных от скелета позвоночных.

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Скелет у позвоночных есть внутренний, у беспозвоночный наружный (чаще хитиновый покров) . позвоночный: нервная система представлена спинным мозгом в виде трубки. головной мозг из 5 отделов. у беспозвоночных: Узлового типа. Нервные стволы Органы Дыхания: позвоночные: Выросты кишечника: плавательный пузырь (у древних позвоночных) , легкие, жабры, кож. Беспозвоночные: Поверхность тела, дыхательные трубки, трахеи, жабры, легкие Хватательный аппарат: Беспозвоночные: Конечности позвоночные: Челюсти; у некоторых - конечности кровеносная система: беспозвоночные: Незамкнутая (кроме кольчатых червей) . Сердце Однокамерное или многокамерное, на спинной стороне тела позвоночные: Замкнутая. Сердце 2-, 3-, 4-камерное, на брюшной стороне тела