Особенности живой природы зоны пустынь это ратения животное и условные обозначения групп животных Заполнить таблицу
Окружающий мир
Особенности живой природы зоны пустынь это ратения животное и условные обозначения групп животных Заполнить таблицу
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Растения:кактус животные: ящерицы верблюды
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