Цветок который заканчивается на букву ф

Окружающий мир
Цветок который заканчивается на букву ф
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фиалка, фикус больше не помню
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