Как вы понимаете высказывание историка М.П.Погодина:"Прежняя система отжила свой ??ек"?
История
Как вы понимаете высказывание историка М.П.Погодина:"Прежняя система отжила свой ??ек"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
понимаю что система хорошая служила хорошо , но потола стала работать плохо Но её жалко выбрасывать ,но надо менять
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