Укажіть кількість коренів рівняння х (х-3)(х-4)=0
Алгебра
Укажіть кількість коренів рівняння х (х-3)(х-4)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(х-3)(х-4)=0, х=0, х-3=0, х-4=0, х=0, х=3, х=4. Ответ: х=0, х=3, х=4.
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