Запишите разрядные единицы в виде степени с основанием 10: 1) 100000; 2) 1000000; 3) 10000000; 4) 100000000.

Математика
Запишите разрядные единицы в виде степени с основанием 10: 1) 100000; 2) 1000000; 3) 10000000; 4) 100000000.
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10(в 4 степени ) , 10(в 5 степени) , 10(в 6 степени ) , 10 (в 7 степени )
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