Оспанов ,Омаров и Ибраев сидят рядом Их имена Аскар Тохтар и сапар Известно что Ом??ров сидит между Оспановым и Тохтаром,а Сапар сидит с краю.Тогда верно а)Фамилия Аскара Омаров в)Имя Ибраева Сапар c)Сапар сидит по середине д...

Математика
Оспанов ,Омаров и Ибраев сидят рядом Их имена Аскар Тохтар и сапар Известно что Ом??ров сидит между Оспановым и Тохтаром,а Сапар сидит с краю.Тогда верно а)Фамилия Аскара Омаров в)Имя Ибраева Сапар c)Сапар сидит по середине д)Аскар сидит скраю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д)Аскар сидит скраю вот так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите по русскому решить тест
Ответить
Русский язык
Назови и запиши одним словом данные словосочетания. выдели в них корень. небольша??, мелкая рыба
Ответить
История
Для греческой религии и мифологии были характерны а) систематизированный характер мифологии б) единобожие в) оформление единого греческого п...
Ответить
Математика
Найдите x ,если ; |x| + 3 = 9 ; |-x| - 6 = 10,8 ; -|x| + 7 = 10
Ответить
Окружающий мир
На какой реке стоит Амур, Кама,Дон,Енисей,Обь,Волга?
Ответить