Оспанов ,Омаров и Ибраев сидят рядом Их имена Аскар Тохтар и сапар Известно что Ом??ров сидит между Оспановым и Тохтаром,а Сапар сидит с краю.Тогда верно а)Фамилия Аскара Омаров в)Имя Ибраева Сапар c)Сапар сидит по середине д...

Математика

Оспанов ,Омаров и Ибраев сидят рядом Их имена Аскар Тохтар и сапар Известно что Ом??ров сидит между Оспановым и Тохтаром,а Сапар сидит с краю.Тогда верно а)Фамилия Аскара Омаров в)Имя Ибраева Сапар c)Сапар сидит по середине д)Аскар сидит скраю

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