От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли двек лодки.скорость первой лодки 250м/мин ,а скорость второй лодки 200м/мин.Сколько времени им понадобилось, чтобы встретиться, если ширина этой протоки равна 4 км 50...

Математика

От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли двек лодки.скорость первой лодки 250м/мин ,а скорость второй лодки 200м/мин.Сколько времени им понадобилось, чтобы встретиться, если ширина этой протоки равна 4 км 500 м? - Придумайте обратную задачу так, чтобы её решением было выражением : 4500:10- 250.

Автор: Гость