От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли двек лодки.скорость первой лодки 250м/мин ,а скорость второй лодки 200м/мин.Сколько времени им понадобилось, чтобы встретиться, если ширина этой протоки равна 4 км 50...
Математика
От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли двек лодки.скорость первой лодки 250м/мин ,а скорость второй лодки 200м/мин.Сколько времени им понадобилось, чтобы встретиться, если ширина этой протоки равна 4 км 500 м? - Придумайте обратную задачу так, чтобы её решением было выражением : 4500:10- 250.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250+200=450(м/мин)- скорость сближения2) 4500:450=10 (мин)- время Обратная задача: От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли две лодки. Скорость первой лодки 250 м/ мин. Найдите скорость второй лодки, если известно, что они встретятся через 10 мин и ширина этой протоки равна 4 км 500 м.
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