От данных слов образуй имена прилагательные.Подбери к ним подходящие по смыслу имена существительные во множественном числе.Напиши словосочетания:Лесть,солнце,редкость,интерес,всук,радость,прелесть,чудеса.
Русский язык
От данных слов образуй имена прилагательные.Подбери к ним подходящие по смыслу имена существительные во множественном числе.Напиши словосочетания:Лесть,солнце,редкость,интерес,всук,радость,прелесть,чудеса.
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Лесть - лестный - лестные слова Солнце - солнечный - солнечные деньки Редкость - редкостный - редкостные монеты Интерес - интересные - интересные новости Вкус - вкусные - вкусные пирожные Радость - радостный - радостные вести Прелесть - прелестный - прелестные глаза Чудеса - чудесный - чудесные ночи
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