От данных слов образуй имена прилагательные.Подбери к ним подходящие по смыслу имена существительные во множественном числе.Напиши словосочетания:Лесть,солнце,редкость,интерес,всук,радость,прелесть,чудеса.

Русский язык

От данных слов образуй имена прилагательные.Подбери к ним подходящие по смыслу имена существительные во множественном числе.Напиши словосочетания:Лесть,солнце,редкость,интерес,всук,радость,прелесть,чудеса.

Автор: Гость