От данных слов при помощи суффикса н образуйте имена прилагательные запишите их с подходящими по смыслу существительных ( честь, злость, злоба, корень, глубина, оборона, идеал, дефицит, телефон; за рубежом, без предела, без сро...

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От данных слов при помощи суффикса н образуйте имена прилагательные запишите их с подходящими по смыслу существительных ( честь, злость, злоба, корень, глубина, оборона, идеал, дефицит, телефон; за рубежом, без предела, без срока, без призора; по границе, между народам, перед выборам, при школе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честный,коренной , глубинный , озлобленный ,оборонный, идеальный , дефицитный , телефонный, зарубежный , беспредельный ,бессрочный ,беспризорный , пограничный , международный , предвыборный ,пришкольный. 
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