От данных слов при помощи суффикса н образуйте имена прилагательные запишите их с подходящими по смыслу существительных ( честь, злость, злоба, корень, глубина, оборона, идеал, дефицит, телефон; за рубежом, без предела, без сро...

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От данных слов при помощи суффикса н образуйте имена прилагательные запишите их с подходящими по смыслу существительных ( честь, злость, злоба, корень, глубина, оборона, идеал, дефицит, телефон; за рубежом, без предела, без срока, без призора; по границе, между народам, перед выборам, при школе.

Автор: Гость