От. Данных сущствительное образуй единнственного числа . мороз,сторож,бег
Русский язык
От. Данных сущствительное образуй единнственного числа . мороз,сторож,бег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз, сторож, бег. У тебя это уже написано
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