От деревни некольское до города 24км. Дорога лесом составляет пять двенадцатых пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?

Математика
От деревни некольское до города 24км. Дорога лесом составляет пять двенадцатых пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ответ 14 км. 24:12х5=10 км. (дорога лесом)24-10=14 км. (дорога полем)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как стать выше по званию в этой программе
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста нужно написать подходящее прилагательное 1. Denis was late. The teacher was angry. 2. The book wasn't interesting and Ann...
Ответить
Литература
Скажите пожалуйста как сочинить страшную сказку
Ответить
Алгебра
2x^2-5x-7=0 Найдите корни уравнения
Ответить
Математика
Помогите поже номер 820 #2 #6 пример плиз сос
Ответить