От деревни некольское до города 24км. Дорога лесом составляет пять двенадцатых пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Математика
От деревни некольское до города 24км. Дорога лесом составляет пять двенадцатых пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Ответ(ы):
Гость:
ответ 14 км. 24:12х5=10 км. (дорога лесом)24-10=14 км. (дорога полем)
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