От деревни некольское до города 24км. Дорога лесом составляет пять двенадцатых пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?

Математика

От деревни некольское до города 24км. Дорога лесом составляет пять двенадцатых пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?

Автор: Гость