От двух пристаней длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.Насколько км/ч скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость второй лодк...
Математика
От двух пристаней длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.Насколько км/ч скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость второй лодки 35км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
На 45 км ч больше скорости1 чем 2
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