От двух пристаней длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.Насколько км/ч скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость второй лодк...

Математика

От двух пристаней длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.Насколько км/ч скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость второй лодки 35км/ч?

Автор: Гость