От двух пристаней, расстояние между которыми 120 км, одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. Один из них шёл со скоростью 22 кмч, другой со скоростью 18 кмч. Через сколько часов теплоходы встретились? Какое расс...
Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 120 км, одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. Один из них шёл со скоростью 22 кмч, другой со скоростью 18 кмч. Через сколько часов теплоходы встретились? Какое расстояние прошёл до встречи каждый теплоход?
Ответ(ы):
Гость:
22+18=40 км/час скорость сближения теплоходов 120:40=3 ч(через 3 часа теплоходы встретятся 22*3=66 км до встречи пройдет 1 теплоход 18*3=54 км до встречи пройдет 2 теплоход
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