От двух пристаней ,растояние мемежду которыми 350 келометров,в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода.Скорость первого 32 километров/час,скорость второго 38 келометров/час.В какое время теплоходы встретятся?

Математика
От двух пристаней ,растояние мемежду которыми 350 келометров,в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода.Скорость первого 32 километров/час,скорость второго 38 келометров/час.В какое время теплоходы встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32+38=70км/ч- скорость двух теплоходов. 2) 350:70=5ч- время. 3) 11+5=16ч- время встречи. Ответ: теплоходы встретятся в 16ч.
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