От двух пристаней ,растояние мемежду которыми 350 келометров,в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода.Скорость первого 32 километров/час,скорость второго 38 келометров/час.В какое время теплоходы встретятся?

Математика

От двух пристаней ,растояние мемежду которыми 350 келометров,в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода.Скорость первого 32 километров/час,скорость второго 38 келометров/час.В какое время теплоходы встретятся?

Автор: Гость