СРОЧНО!!ДАМ 34 БАЛЛА.КАК ОБЬЯСНИТЬ ЛОВО ДЭЖАВЮ?
Русский язык
СРОЧНО!!ДАМ 34 БАЛЛА.КАК ОБЬЯСНИТЬ ЛОВО ДЭЖАВЮ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дежавю - состояние ощущения, что уже когда-то был в подобной ситуации
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