Помогите с геометрией, буду признательна

Гость: Гость:

5. V₁ =40 мл , h =H/2 (H -высота конуса). --- (V-V ₁) -? V₁ =(1/3)π*r²*h =(1/3)*π*(R/2)²*H/2 =(1/8)*(1/3)*(π*R²*H) 1/8*V⇒ V =8*V₁ ; V - V₁=8*V₁ -V₁=7*V₁ =7*40 мл=280 мл. ------- 6. a = 8 см (ребро куба вписанного в шар) . --- Sш -? Sш =4 πR², где R -радиус шара. Диагональ куба (обозначаем через d )является диаметром (обозначаем через D) шара D=2R. d = 2R ⇔d² =(2R)² ⇒3a² =4R². Sш =4πR²=4R²*π=3a²*π =3*(8 см)²*π=3*64π см² ≈603,19 см².