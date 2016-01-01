"Мой голос имеет значение" объяснение фразы

Обществознание
"Мой голос имеет значение" объяснение фразы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта фраза обозначает то, что голос(о котором говорится "мой") имеет значение, он тоже важен, должен быть принят во внимание, учтён. Эта фраза обращает на себя внимание, призывает к тому, чтобы "голос имел значение".
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