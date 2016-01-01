По кругу сидят 2016 человек, каждый из которых либо рыцарь, который говорит правду, либо лжец который всегда лжет. Каждый человек сказал обо всех, кроме себя и своих соседей:Все они-лжецы, Сколько рыцарей за этим столом?

Гость: Гость:

Все не могут быть лжецами – тогда все заявления были бы истинными. Значит, есть рыцарь. Все, кроме, быть может, его двух соседей – лжецы. Оба соседа не могут быть лжецами – тогда они сказали бы правду; оба не могут быть рыцарями – тогда бы они солгали. Единственная оставшаяся возможность – один сосед — лжец, другой – рыцарь (то есть два рыцаря рядом, остальные — лжецы) удовлетворяет условиям задачи. Ответ: 2 рыцаря.