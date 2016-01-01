По кругу сидят 2016 человек, каждый из которых либо рыцарь, который говорит правду, либо лжец который всегда лжет. Каждый человек сказал обо всех, кроме себя и своих соседей:Все они-лжецы, Сколько рыцарей за этим столом?

Математика
По кругу сидят 2016 человек, каждый из которых либо рыцарь, который говорит правду, либо лжец который всегда лжет. Каждый человек сказал обо всех, кроме себя и своих соседей:Все они-лжецы, Сколько рыцарей за этим столом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все не могут быть лжецами – тогда все заявления были бы истинными. Значит, есть рыцарь. Все, кроме, быть может, его двух соседей – лжецы. Оба соседа не могут быть лжецами – тогда они сказали бы правду; оба не могут быть рыцарями – тогда бы они солгали. Единственная оставшаяся возможность – один сосед — лжец, другой – рыцарь (то есть два рыцаря рядом, остальные — лжецы) удовлетворяет условиям задачи. Ответ: 2 рыцаря.
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