Напишите пожалуйста сочинение на тему : как научиться дружить ? Пожалуйста очень надо

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Настоящая дружба явление прекрасное и увы очень редкое. Для того, что бы научиться дружить, мало быть просто общительным, надо уметь поддерживать людей и помогать в сложных ситуациях. Не мало важную роль в дружбе играет умение слушать и понимать собеседника. Когда мы оказываем людям поддержку, они становятся более открыты к нам, возникает доверие, без чего по большому счету дружбы не может существовать. И так можно сделать вывод, для того что бы научиться дружить, надо проявлять благосклонность к людям, оказывая поддержку и помощь.