Помогите написать задачу с клавиатуры вводится число произвольной длины, нужно составить массив, содержащий цифры этого числа
Информатика
Помогите написать задачу с клавиатуры вводится число произвольной длины, нужно составить массив, содержащий цифры этого числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var s:string; a:array[1..255] of byte; i,code:integer; begin write('Число: '); readln(s); for i:=1 to length(s) do val(s[i],a[i],code); for i:=1 to length(s) do write(a[i]:2); end. Пример: Число: 123987456 1 2 3 9 8 7 4 5 6
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