Помогите написать задачу с клавиатуры вводится число произвольной длины, нужно составить массив, содержащий цифры этого числа

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Помогите написать задачу с клавиатуры вводится число произвольной длины, нужно составить массив, содержащий цифры этого числа

Автор: Гость