Найдите неизвестное число зная что одна четвертая его часть равна 16.
Математика
Найдите неизвестное число зная что одна четвертая его часть равна 16.
Ответ(ы) на вопрос:
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Если одна четвертая равна 16, то 16*4=64
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