Иван федоров нестор деятели культуры?

Окружающий мир
Иван федоров нестор деятели культуры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,деятели искусства. Еще Иоганн Гутенберг, Петр Мстиславец
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