В прямоугольном треугольнике а=16, в=12, с=20. Найдите SinВ, CosB, tgB

Геометрия
В прямоугольном треугольнике а=16, в=12, с=20. Найдите SinВ, CosB, tgB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считать конечно долго,но тут явно теорема косинусов: a^2=b^2+c^2-2bc*cosa  отсюда cosa=b^2+c^2-2bc   cos a=64 градуса  cos b=a^2+c^2-2ac cos b=16 градусов cos g(гамма)=180-(64+16)=180-80=100 градусов
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