В прямоугольном треугольнике а=16, в=12, с=20. Найдите SinВ, CosB, tgB
Геометрия
В прямоугольном треугольнике а=16, в=12, с=20. Найдите SinВ, CosB, tgB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считать конечно долго,но тут явно теорема косинусов: a^2=b^2+c^2-2bc*cosa отсюда cosa=b^2+c^2-2bc cos a=64 градуса cos b=a^2+c^2-2ac cos b=16 градусов cos g(гамма)=180-(64+16)=180-80=100 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Математика
Помогите плиз умоляю Собственная скорость лодки 7,85км/ч. Скорость течения 2,6 км/ч. За какое время лодка проплывет по течению реки расстояние, р...