В прямоугольном треугольнике а=16, в=12, с=20. Найдите SinВ, CosB, tgB

Гость: Гость:

Считать конечно долго,но тут явно теорема косинусов: a^2=b^2+c^2-2bc*cosa отсюда cosa=b^2+c^2-2bc cos a=64 градуса cos b=a^2+c^2-2ac cos b=16 градусов cos g(гамма)=180-(64+16)=180-80=100 градусов