Помогите сделать 4 задание.
Математика
Помогите сделать 4 задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В другом примере а Х= 4
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