Помогите плиз умоляю Собственная скорость лодки 7,85км/ч. Скорость течения 2,6 км/ч. За какое время лодка проплывет по течению реки расстояние, равное 12,54 км? И пожалуйста с условием и решением

Математика
Помогите плиз умоляю Собственная скорость лодки 7,85км/ч. Скорость течения 2,6 км/ч. За какое время лодка проплывет по течению реки расстояние, равное 12,54 км? И пожалуйста с условием и решением
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.85+2.6=10.45 12.54:10.45=1.2
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