Помогите плиз умоляю Собственная скорость лодки 7,85км/ч. Скорость течения 2,6 км/ч. За какое время лодка проплывет по течению реки расстояние, равное 12,54 км? И пожалуйста с условием и решением

Математика

Помогите плиз умоляю Собственная скорость лодки 7,85км/ч. Скорость течения 2,6 км/ч. За какое время лодка проплывет по течению реки расстояние, равное 12,54 км? И пожалуйста с условием и решением

Автор: Гость