Два поезда движутся Из двух городов навстречу друг другу со скоростями 60 километров час и 8 километров час на каком месте расстоянии друг от друга будут поезда за один час до встречи за 2 часа до встречи

Математика

Два поезда движутся Из двух городов навстречу друг другу со скоростями 60 километров час и 8 километров час на каком месте расстоянии друг от друга будут поезда за один час до встречи за 2 часа до встречи

Автор: Гость