Два поезда движутся Из двух городов навстречу друг другу со скоростями 60 километров час и 8 километров час на каком месте расстоянии друг от друга будут поезда за один час до встречи за 2 часа до встречи

Математика
Два поезда движутся Из двух городов навстречу друг другу со скоростями 60 километров час и 8 километров час на каком месте расстоянии друг от друга будут поезда за один час до встречи за 2 часа до встречи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+8=68км/ч через час-68км через 2часа-68•2=136км
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