Каков обьем плота , если масса плота с людьми 320кг, а плот плавает , погрузившись в воду полностью

Физика
Каков обьем плота , если масса плота с людьми 320кг, а плот плавает , погрузившись в воду полностью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg=Fа Fa=3200Па Fа=плотность*g*V 3200Па=1000*10*V V=0,32м³=320дм³ или литров
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