Составь все возможные равенства или неравенство из следующих значения величин :30.000 м , 82 ц , 900 мин , 9 ч , 8 т 200 кг , 3400 м2 , 300 км , 34 а ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Составь все возможные равенства или неравенство из следующих значения величин :30.000 м , 82 ц , 900 мин , 9 ч , 8 т 200 кг , 3400 м2 , 300 км , 34 а ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА

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