Решите уравнение 7к-4к-55,2=63,12 Спасибо заранее!
Математика
Решите уравнение 7к-4к-55,2=63,12 Спасибо заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3к-55,2=63,12 3к=63,12-55,2 3к=7,92к=7,92:3 к=2,64
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