Помогите пожалуйста! Разложите на простые множители числа: а) 495; б) 825
Математика
Помогите пожалуйста! Разложите на простые множители числа: а) 495; б) 825
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
495=3*3*5*11 825=3*5*5*11
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