Помогите пожалуйста! Разложите на простые множители числа: а) 495; б) 825

Математика
Помогите пожалуйста! Разложите на простые множители числа: а) 495; б) 825
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
495=3*3*5*11  825=3*5*5*11
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