Округлите од сотых: 0,9996
Математика
Округлите од сотых: 0,9996
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,99 будет до сотых
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