Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих цветов белый черный красный синий желтый кориченвый оранжевый какой объем видеопамяти будет выделен для кодирования каждого пикселя

Информатика

Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих цветов белый черный красный синий желтый кориченвый оранжевый какой объем видеопамяти будет выделен для кодирования каждого пикселя

Автор: Гость