Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих цветов белый черный красный синий желтый кориченвый оранжевый какой объем видеопамяти будет выделен для кодирования каждого пикселя

Информатика
Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих цветов белый черный красный синий желтый кориченвый оранжевый какой объем видеопамяти будет выделен для кодирования каждого пикселя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании перечислено 7 цветов, значит для кодирования 1 пикселя потребуется log(2)7 ≈ 3 бита
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