1. Что показывает шаровая форма, которую принимает раздутая оболочка детского рез??нового шарика? 2. Почему тонкая резиновая пленка стеклянной трубке при вытягивании поршни прогибается внутрь? 3. Как зависит давление в сосуде...

Физика

1. Что показывает шаровая форма, которую принимает раздутая оболочка детского рез??нового шарика? 2. Почему тонкая резиновая пленка стеклянной трубке при вытягивании поршни прогибается внутрь? 3. Как зависит давление в сосуде от частоты и силы ударов молекул о его стенки? Почему?

Автор: Гость