1. Что показывает шаровая форма, которую принимает раздутая оболочка детского рез??нового шарика? 2. Почему тонкая резиновая пленка стеклянной трубке при вытягивании поршни прогибается внутрь? 3. Как зависит давление в сосуде...

Физика
1. Что показывает шаровая форма, которую принимает раздутая оболочка детского рез??нового шарика? 2. Почему тонкая резиновая пленка стеклянной трубке при вытягивании поршни прогибается внутрь? 3. Как зависит давление в сосуде от частоты и силы ударов молекул о его стенки? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. То, что из всех тел отношение площади поверхности к объёму минимально для шара. 2. Давление внутри трубки уменьшается и становится меньше атмосферного. Плёнка прогибается. 3. Давление прямо пропорционально двум этим параметрам.
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