Значок весит 3 гр, сколько весят 1000 значков

Математика
Значок весит 3 гр, сколько весят 1000 значков
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3000г весят 1000 таких значков
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