Образуйте краткую форму из полных прилагательных:дремучий;колючий;могучий;краси??ый;сильный;скрипучий;пахучий;горячий;приветливый;страшный.
Русский язык
Образуйте краткую форму из полных прилагательных:дремучий;колючий;могучий;краси??ый;сильный;скрипучий;пахучий;горячий;приветливый;страшный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дремучий - дремуч Колючий - колюч Могучий - могуч Красивый - красив Сильный - силён Скрипучий - скрипуч Пахучий - пахуч Горячий - горяч Приветливый - приветлив Страшный - страшен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пончик и Незнайка испекли 5,14 кг пирожков.Незнайка съел на 0,14 кг меньше, че Пончик. ??колько пирожковсъел Незнайкаи сколько Пончие?
Информатика
В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже пре??ставлен фрагмент программы, обрабатывающей данный массив: n:...
Математика
Русский язык
1) объясните орфограммы на месте пропуска букв ? НА БЕРЕГУ НЕВЫ СТОИТ БОЛЬШОЙ ДОМ С БАШН..ПОСЕРЕДИНЕ .ЭТОТ ДОМ ПОСТРОИЛИ ПО ПРИКАЗУ РУССКОГО ЦАРЯ П...
Английский язык