Переклади враження Павлуші від знімання фільму на літературну мову
Українська література
Переклади враження Павлуші від знімання фільму на літературну мову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Павлуша був освічений трохи хитр й,веселий і сирота
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