Бабушка купила еду для своих 4 кошек на 12 дней. по дороге домой она нашла еще две ко??ки и забрала их домой. если она будет давать каждой кошке такую сааму количество пищи каждый день как и раньше то на сколько дней теперь хва...
Математика
Бабушка купила еду для своих 4 кошек на 12 дней. по дороге домой она нашла еще две ко??ки и забрала их домой. если она будет давать каждой кошке такую сааму количество пищи каждый день как и раньше то на сколько дней теперь хватит купленной еды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*4=48 4+2=6 48:6=8 Еды хватит на 8 дней
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