Бабушка купила еду для своих 4 кошек на 12 дней. по дороге домой она нашла еще две ко??ки и забрала их домой. если она будет давать каждой кошке такую сааму количество пищи каждый день как и раньше то на сколько дней теперь хва...

Математика

Бабушка купила еду для своих 4 кошек на 12 дней. по дороге домой она нашла еще две ко??ки и забрала их домой. если она будет давать каждой кошке такую сааму количество пищи каждый день как и раньше то на сколько дней теперь хватит купленной еды?

Автор: Гость